Отступление ВСУ связали с поздно начатой мобилизацией | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 00:20 Отступление ВСУ связали с поздно начатой мобилизацией Бортник: Украина прозевала момент, когда численность ВСУ превышала армию России РИА «Новости»

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Власти Украины слишком долго тянули с законом о мобилизации и потеряли возможность добиться успехов за счет численного превосходства ВСУ над российской армией. Такое мнение озвучил в эфире Youtube-канала «ПолитЭксперт» украинский политолог Руслан Бортник.

Он подчеркнул, командование ВСУ упустило шанс для того, чтобы воспользоваться ситуацией и сейчас вынуждено отдавать приказы к отступлению по всей линии соприкосновения.

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«Есть субъективная и объективная причины. Объективная — несистемность и недостаточное качество западной поддержки. И субъективная причина — мы прозевали момент, когда необходимо было быстрее проводить мобилизацию», — заявил Бортник.

Политолог добавил, что страны Запада предоставили украинским военным все, что им требовалось, но воспользоваться этой техникой в полной мере не смогли из-за нехватки личного состава.

К попыткам найти виновных в тяжелом положении дел на фронте подключился экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. Он заявил, что часть ответственности лежит на офицерах, которые перед страхом увольнения перестали докладывать в штаб об истинном положении дел на фронте. Он подчеркнул, что из-за ложных донесений полностью оценить масштаб проблемы удалось только после начала отступления