Число украинских нелегалов выросло вдвое в Словакии | 360°

Мир 10 мая 2024, 14:06 Число украинских нелегалов выросло вдвое в Словакии УНН: в Словакии вдвое выросло число бежавших от мобилизации украинцев Barbara Boensch / Global Look Press

Читать 360 в

С начала года правоохранительные органы в Словакии задержали 338 украинцев призывного возраста, которые пытались нелегально укрыться от призыва в ВСУ на территории республики. Об этом сообщило украинское издание УНН.

«Количество сбежавших на территорию Словакции украинских мужчин в возрасте 18-60 лет за первые четыре месяца 2024 года увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — заявили журналисты.

Реклама

За четыре месяца 2023 года пограничная полиция Словакии задержала 166 граждан Украины.

«Правоохранители только в мае задержали 45 человек в так называемой приграничной зеленой зоне. За весь прошлый год за аналогичный срок задержали четырех человек», — рассказала пресс-секретарь пограничного управления Агнеса Коперницкая.

В пятницу, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский продлил всеобщую мобилизацию и военное положение в стране еще на 90 суток.