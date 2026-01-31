Удар дрона по F-16 в Полтавской области попал на видео
RT показал удары БПЛА по F-16 и Су-27 в зоне спецоперации
Российские военнослужащие поразили переданный Украине американский истребитель F-16 в ходе удара по аэродрому в Полтавской области. Кадры удара беспилотника опубликовал RT.
Операторы БПЛА нанесли удар по аэродрому в районе Миргорода с применением инновационного дрона БМ-70. Помимо F-16, беспилотник уничтожил украинскую радиолокационную станцию и истребитель Су-27.
Официального подтверждения от Министерства обороны не поступало.
Дания передала украинским военным вторую партию истребителей F-16 в конце декабря прошлого года. Российские власти и военные ранее предупреждали, что аэродромы, на которых будут базироваться эти самолеты, станут законными целями.