Удар дрона по F-16 в Полтавской области попал на видео

RT показал удары БПЛА по F-16 и Су-27 в зоне спецоперации

Российские военнослужащие поразили переданный Украине американский истребитель F-16 в ходе удара по аэродрому в Полтавской области. Кадры удара беспилотника опубликовал RT .

Операторы БПЛА нанесли удар по аэродрому в районе Миргорода с применением инновационного дрона БМ-70. Помимо F-16, беспилотник уничтожил украинскую радиолокационную станцию и истребитель Су-27.

Официального подтверждения от Министерства обороны не поступало.

Дания передала украинским военным вторую партию истребителей F-16 в конце декабря прошлого года. Российские власти и военные ранее предупреждали, что аэродромы, на которых будут базироваться эти самолеты, станут законными целями.