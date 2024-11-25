В Киеве усомнились, что конфликт с Россией завершится в ближайшее время. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала CNN , какие три фактора помешают его скорейшему урегулированию.

По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский не согласится покинуть свой пост под давлением.

«Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение. И, в-третьих, самое главное, я хотел бы напомнить всем, что ключ к миру находится в Москве, а не в Киеве», — сказал Кулеба.

Он также отметил, что украинское руководство «не надевает розовые очки» в отношении будущей американской администрации. Так Кулеба ответил на вопрос журналиста, потребует ли избранный президент США Дональд Трамп и его команда, чтобы Киев отказался от своих территорий.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян отметил, что Зеленский кардинально поменял свое мнение об урегулировании конфликта после победы Трампа на выборах в США, заявив, что хочет «мира к 2025 году».