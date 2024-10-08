На Украине начали понимать необходимость переговоров с Россией

FT: Украина и ее союзники признали необходимость переговоров с РФ о территориях

Украина и ее западные союзники начинают понимать, что переговоры о территориях с Россией необходимы. Об этом написало издание Financial Times .

По его данным, кулуарно начался диалог о сделке, по которой за Россией остаются новые регионы, а остальная часть Украины вступает в НАТО. Однако издание усомнилось, что российскую сторону заинтересует такое предложение.

На самой Украине уже опасаются, что ВСУ не хватит сил выйти к границам 1991 года и нужны альтернативные методы урегулирования.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что публикаций о мирных планах по Украине много, но в них нет никакой реалистичной основы.

При этом Йенс Столтенберг, 1 октября покинувший пост генсека НАТО, признал, что Украина уже не сможет вернуть утраченные территории.