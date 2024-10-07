Песков: публикаций о мирных планах по Украине много, но реалистичности в них нет

Публикаций, посвященных мирным планам по Украине, существует достаточно, однако какой-либо реалистичной основы под ними нет. На это в беседе с журналистами указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Много сейчас идет публикаций на этот счет, много схоластики разной, рассуждений и так далее. Но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы», — подчеркнул он.

Таким образом Песков ответил на вопрос о материалах в СМИ по поводу предполагаемых планов раздела Украины по «германскому сценарию» на западную и российскую зоны влияния.

Инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине озвучивал президент России Владимир Путин. Он указал на возможность немедленного прекращения огня и готовности к переговорам, если ВСУ покинут территории новых регионов. Официальный Киев, подчеркивал глава государства, также должен отказаться от планов по вступлению в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

После того как украинские боевики напали на Курскую область, Путин заявил, что переговоры с наносящими удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре невозможны.

В Великобритании допустили, что Владимир Зеленский больше склонен думать не о возможности диалога, а о создании правительства в изгнании. Не исключено, что он покинет Украину, после того как она проиграет в конфликте.