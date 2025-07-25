«А дальше — Одесса». Прорыв в Запорожье станет плацдармом для продвижения к Черному морю
Историк Кнутов: освободить Одессу необходимо для безопасности в Черном море
Прорыв обороны ВСУ на Запорожском направлении может стать началом наступления российской армии на южных флангах. Что даст России продвижение в сторону Николаева и Одессы и от чего будут зависеть решения командиров по этим направлениям — в материале 360.ru.
Плацдарм для движения дальше
Основной задачей российских войск является освобождение территорий Запорожской и Херсонской областей по обоим берегам Днепра. Наступление на Одессу и Николаев во многом будет зависеть от переговорного процесса, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
«Освобожденные правобережные территории Запорожской и Херсонской областей можно рассматривать как плацдарм для движения дальше», — уточнил Кнутов.
А дальше — как раз Николаев и Одесса. Кнутов отметил, что оставив Украине выход к Черному морю, Россия всегда будет находиться под угрозой применения безэкипажных катеров, обстрела противокорабельными ракетами и морских диверсий.
«Поэтому освобождение Николаева и Одессы — такая же необходимость, как создание буферных зон в Сумской и Харьковской областях», — подчеркнул военный эксперт.
Шаги на Одессу
Накануне, 24 июня, ВКС России нанесли удары по военным целям в восьми регионах Украины. Ракеты поразили цели в Черкассах, Николаеве и Одессе.
В Николаеве уничтожен цех, где собирали турецкие беспилотники Bayraktar. Подпольщики насчитали минимум три взрыва на территории завода, один из которых сопровождался мощной повторной детонацией.
Наиболее массированный удар был по Одессе, где были уничтожены склады с боеприпасами, портовые склады, повреждена транспортная инфраструктура. В городе вспыхнуло несколько пожаров.
В ночь на 22 июля в Одессе тоже раздались сразу несколько взрывов. В городе начался крупный пожар в результате детонации одного из дронов.