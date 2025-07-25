Прорыв обороны ВСУ на Запорожском направлении может стать началом наступления российской армии на южных флангах. Что даст России продвижение в сторону Николаева и Одессы и от чего будут зависеть решения командиров по этим направлениям — в материале 360.ru.

Плацдарм для движения дальше

Основной задачей российских войск является освобождение территорий Запорожской и Херсонской областей по обоим берегам Днепра. Наступление на Одессу и Николаев во многом будет зависеть от переговорного процесса, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Освобожденные правобережные территории Запорожской и Херсонской областей можно рассматривать как плацдарм для движения дальше», — уточнил Кнутов.

А дальше — как раз Николаев и Одесса. Кнутов отметил, что оставив Украине выход к Черному морю, Россия всегда будет находиться под угрозой применения безэкипажных катеров, обстрела противокорабельными ракетами и морских диверсий.

«Поэтому освобождение Николаева и Одессы — такая же необходимость, как создание буферных зон в Сумской и Харьковской областях», — подчеркнул военный эксперт.