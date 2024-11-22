Власти Украины в прошлом предлагали испытывать в стране новые вооружения. Удар ракетой «Орешник» по Днепропетровску стал воплощением их планов в жизнь, сообщила представитель МИД России в своем Telegram-канале .

«Помню, как [президент Владимир] Зеленский, [экс-министр обороны Алексей] Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — заявила она.

Захарова припомнила заявления Резникова в 2022 и 2023 годах о том, что Украина стала лучшим полигоном для испытаний западного оружия. По словам министра, союзники смогли проверить его эффективность.

О том, что Украина превратилась в прокси-полигон НАТО, заявил также специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Он уверен, что эта страна заинтересовала Запад лишь в качестве пушечного мяса.