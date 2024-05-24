ABC: в ВСУ допускают, что Украина согласится на потерю территорий ради мира

Украине, вероятно, придется уступить территории, чтобы закончить конфликт. Об этом заявил командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ, полковник Александр Бакулин в беседе с телеканалом ABC News .

По его предположению, конфликт завершится соглашением между Россией и Украиной. Часть территорий украинская сторона потеряет. Бакулин привел в качестве примера итоги Советско-финляндской войны, проходившей с 1939 по 1940 годы.

«Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна <…> Мы находимся в аналогичном положении», — сказал военный.

Также Бакулин рассказал, что ситуация на Харьковском направлении «очень тяжелая».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России нет. Он отметил, что операция ВС РФ на этом направлении является виной Украины. Это ответ России на обстрелы ее территорий.