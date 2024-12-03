На Украине анонсировали применение «роя дронов»

Украинские военные планируют запустить рой дронов в 2025 году. Об этом министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров заявил в интервью Reuters.

«Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением <…> Мы увидим первые реальные применения роя дронов, хотя пока и не в массовом масштабе», — отметил он.

По словам чиновника, в этом году украинские власти заключили контракт на закупку 1,6 миллиона беспилотников. Из них уже поставили 1,3 миллиона, в том числе недорогие FPV-дроны с камерами, позволяющими дистанционное пилотирование. Федоров также заверил, что украинские военные активно используют системы искусственного интеллекта.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью средства ПВО нейтрализовали 29 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области.