На севере Ростовской области уничтожили 12 беспилотников

Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 12 беспилотников в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

По его словам, дроны сбили в Шолоховском и Чертковском районах.

«Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Слюсарь.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны отразили 15 беспилотников в небе над регионом. Два дрона из них оказались реактивными. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Также сегодня ночью ВСУ пустили дроны в сторону Смоленской области. Как сообщил губернатор Василий Анохин, в регионе сработали силы ПВО. Данных о разрушениях и пострадавших он не привел.