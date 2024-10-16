«На родной земле чуть не убили». Бойца СВО ударили битой и изрезали ножом в Волоколамске

Мать участника СВО Ирина сообщила, что на ее сына напали с ножом в Волоколамске

«Вышел этот [нападавший], типа поехали, поговорим по-мужски. Они его повезли на улицу Школьную <…> к магазину „24 часа“, круглосуточно работает. <…> Он выскочил, ударил его битой по голове, <…> побежал в магазин за ножом и сзади его истыкал — 11 ножевых и сотрясение мозга», — поделилась женщина.

По словам женщины, ее сыну позвонила знакомая девушка и пожаловалась, что до нее домогается некий Гамлет А. Мужчина отправился на помощь приятельнице и увидел, что ее избивают.

Нападавшему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

«У меня просто чуть сердце не остановилось. Это товарищ, который всех тут запугал. Оказывается, на этого Гамлета столько заявлений было, и в полицию, и куда только не обращались. <…> От него уже весь город просто ревет, и его вчера отпускают под домашний арест. Даже прокурор был не в курсе, что его отпускают под домашний арест. Как такое возможно?» — возмутилась женщина.

Она добавила, что ее сын является участником СВО — он приехал в Волоколамск в отпуск.

«Мне просто обидно стало, что сын — участник СВО, у меня двое детей участники СВО, муж на СВО, сын приехал в отпуск сюда отдохнуть и, как говорится, на своей родной земле чуть не убили», — сказала Ирина.

Ранее пьяный житель Балашихи оскорбил из-за военной формы передвигавшегося на костылях ветерана спецоперации и ударил его жену.