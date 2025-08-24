Командира 127-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Олега Черкашина, которая несет потери у Волчанска, заметили на празднике в Харькове. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В то время, как 127-я обр ТрО несет потери на Волчанском направлении, ее комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова», — заявил собеседник агентства.

По его словам, бойцы группировки войск «Север» в лесу западнее Синельникова сломили сопротивление украинских войск и продвинулись на 200 метров. ВС России уничтожили противника и заняли опорный пункт 127-й бригады.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия приблизилась к окраинам Купянска в Харьковской области.