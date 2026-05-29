Десятки случаев небоевых потерь выявили на полигоне 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в лесном массиве Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«На полигоне 5-й ОШБр ВСУ в лесном массиве Харьковской области выявлены десятки случаев небоевых потерь», — заявил собеседник агентства.

Один из военнослужащих умер через четыре дня после мобилизации, а похороны состоялись спустя месяц после его смерти. Командование подразделения пыталось скрыть убийство собственного солдата.

Ранее постпред Василий Небензя заявил, что армия России продолжит выполнять цели СВО до полного устранения угрозы со стороны Украины.