На подлете к Москве уничтожили пять украинских беспилотников

Дежурные системы ПВО уничтожили на подлете к Москве пять беспилотников ВСУ. Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил московский градоначальник.

Утром Собянин сообщил о шести сбитых украинских БПЛА. Два дрона сбили ночью, четыре — рано утром.

В ночь на 17 сентября российские зенитчики перехватили или уничтожили 641 украинский БПЛА самолетного типа. Под удар попали южные и центральные регионы России, полуостров Крым, а также акватории Азовского, Каспийского и Черного морей.

По данным Минобороны, за день над российским регионами сбили 292 вражеских беспилотника. Сводка затронула период времени с 08:00 до 20:00 по московскому времени.