Еще четыре беспилотника уничтожили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Уничтожены еще четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого, после часа ночи, Собянин сообщил об уничтожении других двух дронов, летевших на столицу. В итоге число сбитых на подлете к городу беспилотников повысилось до шести.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства ПВО за ночь ликвидировали над регионом 12 украинских беспилотников. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений на земле тоже не зафиксировали.

Также в результате атаки БПЛА в Ярославской области повреждения получил нефтеперерабатывающий завод. Как отметил губернатор региона Михаил Евраев, специалисты оперативно приступили к тушению.