На подлете к Москве сбили второй беспилотник

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали еще один украинский дрон, который летел на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Беспилотник ВСУ уничтожили примерно в 17:44 по московскому времени. К месту падение фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.

За последние полчаса военные отразили атаку двух дронов. Первый аппарат средства ПВО ликвидировали на подлете к Москве примерно в 17:35. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 8 марта в российских регионах отразили налет более 70 дронов. Атаки отбили в Крыму, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской, Курской, Волгоградской областях и над Азовским морем. Из-за рухнувшего дрона в Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе.