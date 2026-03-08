Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

Сначала системы ПВО Министерства обороны России перехватили один дрон, который пытался атаковать город. Через несколько минут Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего к Москве.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информацию о возможных последствиях уточняют.

Ночью системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 72 дрона ВСУ. Больше всего аппаратов уничтожили под Астраханью и в Крыму — там поразили по 20 беспилотников.