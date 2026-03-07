На подлете к Москве сбили украинский беспилотник

Российские бойцы сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в МАХ написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал московский мэр.

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 83 украинских беспилотника над российскими регионами. Больше всего дронов сбили над Крымом — 56.

В предыдущую ночь ракетчики сбили 76 БПЛА. Больше всего досталось Саратовской области, 17 дронов сбили над Черным морем. За отсчет брали период с 23:00 до 07:00.