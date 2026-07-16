На подлете к Москве сбили шесть беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников на подлете к Москве. Об этом в телеграм-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Сегодня ночью на территории Московской области объявили режим беспилотной опасности. Граждан призвали не выходить из домов и не приближаться к окнам. Также предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион атаковали беспилотники. Для обеспечения безопасности власти временно перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.