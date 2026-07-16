В Ярославле перекрыли движение транспорта на выезде из города из-за атаки БПЛА

В связи с атакой беспилотников перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере «Макс» .

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он.

Евраев призвал граждан воздержаться от поездок в указанном направлении и соседних районах или выбирать пути объезда. Он отметил, что специалисты Минобороны и оперативные службы продолжают работу по обеспечению безопасности.

Сегодня ночью на территории Московской области ввели режим беспилотной опасности. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Также людей предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.