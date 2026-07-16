В Подмосковье ввели режим беспилотной опасности

На территории Московской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом в «Максе» сообщила региональная РСЧС.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие», — говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали укрыться в здании, на паркинге или в подземном переходе, если они находятся на улице или в автотранспорте. Кроме того, предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.

Ранее над Курской областью российские военные за сутки сбили 105 украинских беспилотников различного типа. Кроме того, боевики ВСУ 89 раз применили артиллерию по отселенным районам региона, обошлось без пострадавших.