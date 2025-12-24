На подлете к Москве сбили два беспилотника

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали два украинских дрона на подлете к Москве. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 24 декабря над регионами уничтожили 172 беспилотника самолетного типа. Средства ПВО перехватили их в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Волгоградской, Курской и Смоленской областях, в Московском регионе.

Налет БПЛА также отразили утром того же дня. В период с 07:00 до 10:00 военные ликвидировали 27 аппаратов над российской территорией. Атаки отбили в Крыму, Оренбургской, Калужской, Брянской, Белгородской областях, Московском регионе и Башкирии.