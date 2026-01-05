На подлете к Москве сбили два беспилотника

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника в Московском регионе. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на место падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее несколько беспилотников на подлете к Москве сбили в ночь на 5 января. По данным Минобороны, один БПЛА также ликвидировали над Рязанской областью.

Всего над страной за неделю уничтожили свыше 1,5 тысячи аппаратов ВСУ, самые массовые налеты отбили 31 декабря и 2 января.

В новогоднюю ночь военные поразили 168 беспилотников, 61 из них нейтрализовали под Брянском. Также дроны перехватили в Тульской и Калужской областях, в Краснодарском крае, над Азовским морем, в Крыму. В Московском регионе отразили атаку 12 беспилотников самолетного типа, из них на столицу летели девять.