Количество сбитых над Россией беспилотников за неделю превысило 1,5 тысячи

Над территорией России за неделю с 29 декабря по 4 января перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.

Самые массовые атаки произошли 31 декабря и 2 января. В эти дни российские силы ПВО уничтожили 371 и 435 дронов соответственно.

В новогоднюю ночь военные засекли 168 БПЛА. Из них 61 уничтожили над территорией Брянской области, от 23 до 25 — в Тульской области, над акваторией Азовского моря и на Кубани.

В зоне проведения спецоперации российские подразделения заняли за неделю пять населенных пунктов. Из них по два в Харьковской области и ДНР, один — в Запорожской области. Кроме того, военные сбили истребитель Су-27 и ударили по инфраструктуре Одесской области, использовавшейся для нужд украинской армии.