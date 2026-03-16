На подлете к Москве сбили более 50 БПЛА с начала суток

Число сбитых на подлете к Москве дронов с начала суток достигло 51

С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 51 беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

В 16:30 он написал, что системы ПВО Министерства обороны России сбили беспилотник, летевший к столице. Спустя несколько минут, в 16:36, градоначальник сообщил об уничтожении еще одного дрона. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Утром Собянин заявил, что за последние двое суток силы ПВО ликвидировали на подлете к Москве и втором рубеже в направлении города около 250 беспилотников. Он поблагодарил подразделения ПВО Минобороны за профессиональную работу.

Атака беспилотников на столичный регион с 14 по 16 марта стала самой масштабной как минимум за год. Только в субботу системы ПВО уничтожили 65 дронов, в воскресенье — 54, а в понедельник до полудня — еще 42.

В ночь на понедельник из-за атаки беспилотников московские аэропорты временно приостанавливали прием и отправку рейсов.