Московские аэропорты сняли ограничения на рейсы

Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский снова начали отправлять и принимать самолеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения на полеты вводили для обеспечения безопасности. Помимо московских аэропортов, работу возобновила воздушная гавань в Кирове.

О возможных корректировках в расписании рейсов в Москве Кореняко заявил примерно в 06:14 утра. В Жуковском ограничения ввели примерно через час.

В ночь на 16 марта военные отразили атаку более 100 беспилотников. На подлете к Москве средства противовоздушной обороны нейтрализовали 40 дронов. Также налеты БПЛА отбили в Брянской, Ярославской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ростовской, Ульяновской и других областях.