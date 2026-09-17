Над семью регионами сбили 292 украинских БПЛА

В четверг 17 сентября за 12 часов российские силы противовоздушной обороны уничтожили 292 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России .

Цели перехватывали с 8:00 до 20:00. Основной удар пришелся на приграничные области — Белгородскую, Брянскую, Курскую и Орловскую, а также на Калужскую и Тульскую.

Кроме того, дроны сбивали в небе над Московским регионом и Крымом. Еще часть беспилотников уничтожили над акваториями Каспийского и Черного морей.

Чуть позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников на подлете к Москве.