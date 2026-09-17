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    Над семью регионами сбили 292 украинских БПЛА

    Минобороны: 17 сентября ПВО уничтожила 292 беспилотника за 12 часов

    Фото: РИА «Новости»

    В четверг 17 сентября за 12 часов российские силы противовоздушной обороны уничтожили 292 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

    Цели перехватывали с 8:00 до 20:00. Основной удар пришелся на приграничные области — Белгородскую, Брянскую, Курскую и Орловскую, а также на Калужскую и Тульскую.

    Кроме того, дроны сбивали в небе над Московским регионом и Крымом. Еще часть беспилотников уничтожили над акваториями Каспийского и Черного морей.

    Чуть позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников на подлете к Москве.