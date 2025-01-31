На подлете к Ярославлю уничтожили пять беспилотников

Губернатор Евраев: силы ПВО уничтожили 5 дронов на подлете к Ярославлю

Пять беспилотников сбили в небе над Ярославской областью. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Михаил Евраев.

«На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Губернатор отметил, что в регионе могут быть элементы сбитых дронов, необходимые для следствия. Он призвал нашедших эти фрагменты сразу обратиться в экстренные службы.

Также этой ночью силы ПВО уничтожили 25 беспилотников в Ростовской области. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, дроны сбили над Ростовом-на-Дону, Тарасовском, Октябрьском, Зерноградском, Чертковском и Красносулинском районами области. В ходе ЧП никто не пострадал.

Еще украинские боевики попытались этой ночью атаковать Волгоградскую область. Жители рассказали Telegram-каналу Shot о взрывах в Красноармейском районе.