«На меня стало сыпаться». Житель Энгельса рассказал, как пережил атаку ВСУ

Обломки БПЛА в Энгельсе сильно повредили дом и машину местного жителя

Обломки беспилотника, упавшие на дом жителя Энгельса, сильно повредили здание. Об этом рассказал сам хозяин жилья Николай Демкин в беседе с 360.ru.

«Да. Очень сильно [пострадал]. И дом, и машина», — ответил он на вопрос о повреждениях.

Николай объяснил, что ЧП произошло утром, когда он спал. Взрыв разбудил мужчину.

«Я спал. Проснулся от удара и то, что на меня стало сыпаться», — рассказал очевидец.

Он отметил, что в результате происшествия не пострадал.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что из-за атаки украинских БПЛА в Энгельсской городской клинической больнице № 1 частично выбило стекла, одна женщина пострадала, ей оперативно оказали медицинскую помощь.

Также окна разбились в двух детских садах и школе. Детей на момент атаки в учреждениях не было, из персонала тоже никто не пострадал.