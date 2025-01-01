На Кураховской ТЭС засела группировка ВСУ

Зачистка украинских частей на территории Кураховской ТЭС продолжается. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«На Кураховской ТЭС еще идут зачистки, там довольно большая группировка сконцентрирована, основные силы, оставшиеся в городе. Предстоит еще немало работы», — отметил источник агентства.

Украинских боевиков практически удалось выбить с территории остальной части города, остались лишь точечные очаги сопротивления.

Освобождение Курахова откроет для российских военных путь к Днепропетровску, одному из ключевых промышленных центров Украины. Началась зачистка села Шевченко в западной части ДНР.

Об освобождении Курахова стало известно 1 января. Ura.ru отметило, что сейчас проходят зачистки территории от остатков украинской армии.