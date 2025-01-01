Рогов сообщил о начале зачистки села Шевченко в западной части ДНР

Российские военные приступили к зачистке села Шевченко в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска уже выбили противника к западным окраинам Шевченко, началась зачистка села. Бои основные сейчас идут за опорные пункты, которые находятся на высотах севернее данного населенного пункта», — сказал он.

Рогов добавил, что также бои начались в районе Янтарного и Дачного. Первый населенный пункт, по его словам, ВСУ превратили в укрепрайон.

«Наши ребята взяли опорники в восточной части села. В наших руках инициатива, идет активное наступление», — заключил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

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