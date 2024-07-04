Украинский дрон сбросил бомбу на дом в Курской области
Врио губернатора Смирнов: украинский дрон сбросил бомбу на дом в поселке Теткино
Украинский беспилотник ночью сбросил взрывное устройство на жилой дом в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница. На месте ей оказана медицинская помощь», — сообщил он.
В доме, по его словам, выбило окна. Повреждены стены и линии электро- и газоснабжения.
Кроме того, другой украинский дрон сбросил бомбу в поселке Коренево. Там никто не пострадал, однако семь автомобилей получили повреждения. Смирнов пообещал их владельцам необходимую помощь.
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