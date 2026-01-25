На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП

В Северском районе Краснодарского края в ночь на 25 января зафиксировали последствия падения фрагментов беспилотника. Как сообщили в оперативном штабе региона, обломки повредили линию электропередачи вдоль автотрассы.

В результате временно остались без электричества поселки Черноморский, Ильский и Октябрьский, а также хутора Карский и Кипячий и станица Дербетская. Никто из людей не пострадал. К 11:30 энергоснабжение во всех населенных пунктах восстановили.

Кроме того, в Абинском районе фрагменты БПЛА упали на территории двух образовательных учреждений в станице Федоровской. По данным властей, никто не пострадал.

Обломки повредили забор воскресной школы и линию электропередачи, ведущую к котельной рядом с общеобразовательной школой, а также выбили несколько окон в зданиях. Место происшествия оцепили, на территории работают экстренные и специальные службы.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по Белгороду, повредив объекты энергетики. Также пострадали автомобили и хозяйственные строения.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по объекту энергетической инфраструктуры на территории Украины, который, по данным ведомства, связан с обеспечением работы украинского военно-промышленного комплекса.