Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода с 2022 года

Не менее 50 мощных взрывов прогремело в Белгороде. Глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале оценил обстрел как самый мощный за всю историю конфликта.

Mash утверждает, что в центре города пропал свет. Начались перебои с электроэнергией и на периферии.

Обломки снарядов горят на западе Белгорода, прямо в частных дворах. То же издание без ссылок на источники заявило, что ВСУ применили ракеты HIMARS нового поколения.

Губернатор Гладков повреждение энергетического объекта подтвердил и также предположил, что били ракетами HIMARS.

На места происшествий экстренно выехали дежурные бригады электриков и оперативные службы для ликвидации последствий блэкаута.

Несмотря на интенсивность налета, жертв среди мирного населения удалось избежать. Однако в жилых кварталах зафиксировали серьезные разрушения из-за падения обломков сбитых воздушных целей.

На западе города один из дворов охватило пламя, в результате чего полностью сгорел легковой автомобиль, сотрудники МЧС в эти минуты тушат хозяйственную постройку.

В пригороде, селе Таврово, осколки повредили кровли двух частных жилых домов.

Накануне БПЛА ВСУ атаковал автобус под Белгородом, пострадали гражданские.