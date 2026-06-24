В Севастополе при атаке ВСУ пострадали два человека

Два человека пострадали в Севастополе при ночном налете беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в «Максе» .

У одного из мужчин осколочные ранения ноги, у второго - баротравма уха.

За ночь противник предпринял две атаки на город, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили их, сбив 70 БПЛА.

В нескольких домах разбиты окна, повреждены балконы, крыши и фасады. В Гагаринском районе из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелся приемник газового котла, но возгорание удалось быстро локализовать. В шести точках горела трава: близ улицы Чернореченской, Монастырского и Фиолентовского шоссе.

В Севастополе с 22 июня ограничили передвижение на любых видах мототехники с 22:00 до 06:00 и при сигналах тревоги. Под запрет попали мотоциклы, трициклы, квадрициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки и мотороллеры с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров.