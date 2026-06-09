На Кубани два частных дома загорелись из-за падения обломков БПЛА

В поселке Джубга на Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелись 2 частных дома

В результате падения обломков беспилотников два частных дома загорелись в населенном пункте Джубга Краснодарского края. Об этом в телеграм-канале сообщил оперштаб региона.

«Обломки БПЛА упали в частном секторе поселка Джубга Туапсинского муниципального округа. Произошло возгорание двух частных домов», — заявили в пресс-службе.

В оперштабе уточнили, что на место происшествия прибыли специальные и оперативные службы. Идет ликвидация последствий ЧП, информация о пострадавших не поступала.

Ранее на фоне атаки украинских беспилотников в Новороссийске перекрыли движение автомобильного транспорта в сторону Геленджика. Также трафик временно остановили по дороге из Кабардинки в Новороссийск.

Утром во вторник Минобороны России сообщало об уничтожении в небе над регионами России 140 беспилотников в течение прошлой ночи.