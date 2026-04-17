«На коне с шашкой». Правнук буденновца пошел на СВО вместе с отцом

Правнук буденновца снайпер Дизель рассказал о своей службе в зоне СВО

На Добропольском направлении в ДНР сформировалась полноценная фронтовая династия: снайпер морской пехоты с позывным Дизель выполняет задачи в одной бригаде со своим отцом, продолжая боевой путь семьи, начатый еще в позапрошлом столетии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

История рода Дизеля охватывает оба крупнейших конфликтах последних ста лет.

Его прадед служил в кавалерии Семена Буденного, он прошел Первую мировую войну, а затем принял участие и в Великой Отечественной.

«Дома картина есть, как он на коне с шашкой», — добавил боец.

Эту боевую эстафету подхватили внук и правнук кавалериста. Отец снайпера Дизеля ушел на СВО добровольцем в 2023 году и сейчас обеспечивает связь в той же 61-й гвардейской бригаде.

Сам Дизель подчеркнул, что его решение отправиться в зону СВО было осознанным: несмотря на уговоры отца остаться на гражданской работе, он счел невозможным прервать вековую традицию своего рода.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России за неделю освободила населенные пункты Миропольское и Диброва.