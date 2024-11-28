На американских кладбищах появляется все больше могил солдат, погибших на территории Украины. По данным РИА «Новости» , некоторые из них отправились воевать «за землю предков», другие — из-за денег.

Среди ликвидированных в зоне спецоперации был, например, Эдвард Уилтон, который, вероятно, стал одним из самых молодых американцев, отдавших свою жизнь за режим Зеленского. Уроженец Флориды, как писали СМИ, отправился воевать «за землю своих предков» (у него были украинские корни) в 21 год.

Примерно через год после прибытия на Украину он стал жертвой артиллерийского обстрела. Его тело доставили в округ Дувал, штат Флорида, где и похоронили.

Еще одним погибшим стал Дэвид Ли Коут, американец, который до начала конфликта на Украине служил в Национальной гвардии и участвовал в американской кампании в Ираке. По информации СМИ, Коут участвовал в боях в Артемовске и Соледаре.

Ранее российские военные в Курской области взяли в плен иностранного наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона. Боевик рассказал, что подал заявление на вступление в Иностранный легион Украины после того, как его отец попал в тюрьму, а сам он «все потерял». Он занимался разведкой и корректировкой действий солдат ВСУ. Он рассказал, как морпехи пытались «обманывать» операторов беспилотников противника.