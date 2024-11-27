Сдавшийся британский наемник корректировал действия солдат ВСУ в Курской области

Взятый в плен ВС РФ в ходе штурма украинского опорного пункта в Курской области британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон занимался разведкой и корректировкой действий солдат ВСУ. Об этом ТАСС рассказал командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах.

«[Андерсон] инструктировал, наводил. У них всегда работают с ними беспилотные летательное аппараты, которые разведывают, смотрят, где мы, что мы, как мы», — объяснил российский военный.

Бах сообщил, что морпехи научились «обманывать» операторов беспилотников противника, разыгрывая перед объективом ложную «картинку», в то время как другая группа делает вылазку. Боец отметил, что таким образом им удается достаточно долго скрывать действия бригады.

По словам командира морпехов, британский наемник признался, что украинцы не ждали такой внезапной атаки на свои позиции. Также он сообщил, что в рядах ВСУ действуют и другие иностранные наемники на позициях в Курской области.

Ранее Бах рассказал, что ВСУ использовали FPV-дроны, пытаясь добить сдавшегося в плен Андерсона.