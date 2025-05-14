На юге Донецкой Народной Республики сдались в плен 10 украинских военных. Об этом сообщил ТАСС .

По словам источника агентства, они сложили оружие во время штурма на опорных пунктах. Российские бойцы оказали пленным всю необходимую помощь.

Ранее в силовых структурах сообщили, что интенсивные сражения в приграничье вынудили украинских солдат массово сдаваться в плен ВС России. Даже в тыловых районах офицеры ВСУ складывали оружие.

Такая ситуация сложилась после того, как российские военные усилили атаки на резервы противника. Они стали использовать больше артиллерии, подключили к ударам беспилотники и барражирующие боеприпасы.

В итоге даже кадровые боевики ВСУ сами начали связываться с российскими бойцами, чтобы сдаться. Речь идет о целых группах.

Например, более 10 украинских военных сдались в плен в Курской области. В Минобороны отметили, что гарантируют жизнь и достойное обращение солдатам ВСУ, которые добровольно сложат оружие.