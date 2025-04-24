Интенсивные бои в приграничье вынудили украинских боевиков массово сдаваться в плен. Даже на относительно спокойных участках офицеры Вооруженных сил Украины целыми группами складывали оружие, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Группировка войск «Север» усилила атаки на резервы ВСУ настолько, что даже в тыловых районах противник перестал чувствовать себя в безопасности. Военные подключили к ударам артиллерию, беспилотники и барражирующие боеприпасы. Одна из последних целей — позиции в окрестностях в населенного пункта Великие Будки в Сумской области.
«Также участились случаи, когда кадровые вэсэушники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами», — рассказал источник агентства.
Несколько военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен при взятии Старой Сорочины. Расчет гаубицы Д-30 уничтожил их позицию.
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Кадровые офицеры ВСУ в приграничье начали сдаваться в плен целыми группами
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