Группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Курской области

Группа украинских военнослужащих попала в окружение в Курской области и сдалась ВС России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, что оружие сложили более 10 боевиков.

«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям», — отметили в ведомстве.

В плен сдаются как рядовые солдаты, так и кадровые офицеры ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что российские войска гарантируют жизнь и достойное обращение украинским военнослужащим, добровольно сложившим оружие.

Ранее группа боевиков ВСУ, блокированных в монастыре села Горналь под Курском, отказалась сдаваться. ВС России взяли обитель штурмом и уничтожили более 200 военных. Военкоры предполагали, что контроль над монастырем установят только к маю, так как его территория располагается на высоте.