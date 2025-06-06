На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников

На границе Обнинска и Боровского района в Калужской области уничтожили пять беспилотников, обломки дрона рухнули на дорогу, повреждения получили четыре автомобиля, пассажиры серьезно не пострадали. Об этом в Tlegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Силы ПВО сегодня ночью уничтожили пять беспилотников на границе города Обнинска и Боровского района. Пассажиры серьезных травм не получили, незначительно повреждены четыре автомобиля. На местах уничтожения БПЛА работают оперативные группы», — написал он.

Ранее три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Тульскую область. Губернатор Дмитрий Миляев отмечал, что пострадавших увезли в больницу и призвал жителей области соблюдать меры безопасности и оставаться бдительными.

Также этой ночью силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников над Воронежской областью.