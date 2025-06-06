Более 5 дронов сбили над Воронежской областью

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили более пяти дронов

Этой ночью силы противовоздушной обороны сбили более пяти беспилотников над Воронежской областью. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников», — сказал он.

По неуточненным данным, никто не пострадал. Разрушений тоже нет. В регионе остается опасность БПЛА.

Также ночью противник атаковал Тульскую область. В результате ЧП пострадали три человека. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, всех госпитализировали. Он призвал туляков не терять бдительности и соблюдать меры безопасности.

Еще беспилотник сбили в небе над Калужской областью. Обломки БПЛА упали на дорогу и повредили несколько автомобилей. Водители получили ушибы. К месту происшествия незамедлительно отправились полицейские.