На фоне продвижения ВС России украинцев невзлюбили в Польше

В Польше укрылись около миллиона украинцев, из них 78% нашли работу. Несмотря на то что их вклад в ВВП достиг 2,4%, в обществе растут антиукраинские настроения. Многие считают, что правительство слишком щедро по отношению к соседям.

«Мой ребенок играл в песочнице на детской площадке с маленькой девочкой, и, когда отец услышал мой украинский акцент, отвел ее обратно. Когда она громко спросила почему, он сказал: „Ты не будешь играть с этим украинским мальчиком“», — рассказала аналитик миграционных процессов Елена Бабакова.

Опрос варшавской компании CBOS показал, что только 48% поляков готовы и дальше принимать беженцев, хотя в марте 2022 года так ответили 94%. Увеличилось количество преступлений на национальной почве. Если в 2024 году полиция зарегистрировала 651 дело против граждан Украины, то за первые девять месяцев 2025 года — 477. Эту тенденцию подтвердили ассоциация «Никогда больше» и офис уполномоченного по правам человека.

Журналисты отметили, что поддержка украинцев со стороны Польши дала трещину в опасное время. Российские войска вошли в Красноармейск (украинское название — Покровск). Кроме того, усилились удары по энергетической инфраструктуре.