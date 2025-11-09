ВСУ теряют элитные бригады в покровской воронке. Есть лишь один способ сохранить лицо

Покровск, который еще недавно западные репортеры называли символом стойкости, теперь держится на волоске. По данным украинских военных, город отрезан от снабжения, а потери ВСУ достигли катастрофических масштабов — от взвода в 40 человек за пару недель остается менее десятка.

Что происходит в Покровске сейчас Освобождение русскими Покровска — вопрос максимум двух недель, рассказал французскому изданию Le Monde украинский офицер из мотострелковой бригады, которая держит город больше года. «Город уже полностью отрезан. Ни одна машина не проходит. Покровск — это крепость: высотки, фабрики с бетонными стенами толщиной в метр. В нормальных условиях город мог бы стоять месяцы, годы. Но не сейчас», — пояснил он. Россияне давят числом: три к одному по людям и дронам. «Их ресурсы будто не кончаются», — добавил военный.

Фото: Военнослужащий расчета РСЗО «Град» группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении в зоне СВО. Станислав Красильников / РИА «Новости»

Западные СМИ, которые недавно писали о «стойкости», теперь говорят прямо: потери ВСУ в районе Покровска — катастрофа. CBC News назвал это бойней: от взвода в 40 человек через пару недель остается 8-10. CBS показал Доброполье — туда летит все, что летает. Командиры ВСУ признают, что бойцы уходят пачками, а замены нет. Через одно подразделение прошло две тысячи человек — три четверти уже погибли. Фронт растворился. Нет линии, нет окопов — только хаос: мелкие группы, дроны над головой, артиллерия без перерыва. Перемещаться — пешком, под прицелом. Снабжение — дронами, когда получается. Западные СМИ, которые раньше молчали, теперь пишут, что ВСУ дошли до предела, не успевают зализывать раны. Меж тем украинские источники в один голос говорят, что город падет в ближайшие дни. Российские войска еще пару дней назад были на северных и северо-западных окраинах — идет зачистка.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Контратака ВСУ Украинский инсайдер «Резидент», ссылаясь на источники, рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о покровской воронке — и картина вышла мрачной. ВСУ сами, без команды сверху, начали отход из Мирнограда, но дороги и поля под полным контролем россиян. Ни пройти, ни проехать — только под дронами и артиллерией. Главком честно сказал: Покровск потерян на 95%, город не стоит той крови, что льется за каждый дом. Но Зеленский потребовал драться дальше — мол, нельзя давать Москве козырей на переговорах. «Главком заверил президента, что Генштаб продолжает контрнаступление для деблокады бригад в Мирнограде, но пока русские держат периметр», — написал «Резидент». А дальше — два пути для контрудара, чтобы хоть как-то разжать кольцо вокруг города. Один из Гришина, другой — из Доброполья.

Фото: Боевая работа РСЗО «Град» группировки «Центр» на Красноармейском направлении в зоне СВО. Станислав Красильников / РИА «Новости»

Российские войска явно ждали такого, и Доброполье то и дело накрывают «Ураганами» с ФАБ. Никаких скрытных рейдов — все на виду, под прицелом. Теоретически можно собрать широкий фронт: три-пять бригад, 12-15 тысяч штыков с техникой, ударить разом. Но сначала их надо накопить, подтащить незаметно, а Сырский с этим явно не справляется. И вот, по данным Минобороны России, атаки от Гришина уже пошли. Успешными их не назовешь — полбатальона за ночь. Для России такая мясорубка — чистая выгода: чем больше резервов Сырский бросит на спасение Покровска, тем легче будет двигаться на Павлоград. Ситуация абсолютно зеркальна и повторяется во всех более-менее крупных городах, которые теряют украинские власти, — будь то Авдеевка, Угледар или другие. Им, возможно, и хотелось бы, чтобы все было так, как они заявляют, но на деле происходит обратное. Об этом 360.ru рассказал основатель фонда «Ленинградский доброволец», военный волонтер Герман Владимиров.

Войска России занимаются зачисткой города, и Покровск перейдет под наш контроль буквально со дня на день. ВСУ массово сдаются в плен — те, у кого есть ум и желание жить. Что касается Киева, то он традиционно найдет оправдание. Заявит, что Покровск был не так важен, как, например, Бахмут, за который они бились так долго и перемололи столько своих солдат. Полагаю, в ближайшее время они будут заняты оборонными мероприятиями в Славянско-Краматорской агломерации. Герман Владимиров

Вариант один — сдаться в плен Здесь понятно, что есть окружение. Но дело в том, что сейчас оно не формируется как замкнутый котел, где две армии встречаются, обнимаются и бросают вверх шапки, как это было, например, при деблокировании Ленинграда во Второй мировой войне. Нет. Сейчас достаточно перерезать логистические цепочки — и все. Война другая, другие средства поражения. Дроны играют огромную роль. Если ты остаешься без логистики, если нет возможности доставить боеприпасы, воду, продукты питания и горючее, то, соответственно, ты в блокаде, ты окружен, отметил в комментарии для 360.ru военный эксперт, участник СВО Евгений Линин. — Насколько плотное это окружение? Есть ли сообщения, что украинские группы прорываются? — Да, отдельные диверсионно-разведывательные группы с помощью каких-то транспортных средств могут заходить и выходить, неся потери до 50% личного состава. Но это не массово. Это не значит, что то же самое может повторить вся группировка — нет.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— А где сосредоточена основная группировка противника и каков ее характер? — Основная группировка сейчас находится в Мирнограде: там элитное подразделение — 25-я воздушно-десантная и 38-я бригада морской пехоты. Они в Мирнограде, и наши подразделения туда тяжело заходят. Это самые мотивированные бойцы, элита. Они несут тяжелые потери, но умеют обороняться. И они боятся сдаться в плен — это тоже нужно отметить, потому что страх — один из мотивирующих факторов, самый главный мотиватор. А в Покровске — сборная солянка: и пехотные подразделения, и моторизированные, и тероборона, и все. Конечно, они провалили оборону города. — Что же тогда пытаются делать ВСУ, если не массовый прорыв? — Для ВСУ сохранить лицо сейчас можно только при уверенном завершении одной операции — по спасению личного состава двух элитных бригад. Поэтому сейчас проводятся контратаки на северном направлении от Мирнограда, на Родинское — как раз для того, чтобы через его территорию пробить новый коридор и вывести людей из Мирнограда не через Покровск. Именно новый коридор. На это бросаются значительные силы. Они сейчас пытаются вклиниться в российскую оборону. Но эти деблокирующие действия несут за собой огромные потери.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh / www.globallookpress.com

— Почему Киев идет на такие жертвы? Это военная необходимость или нечто большее? — Это политическое решение Владимира Зеленского. Я так понимаю, что на кону стоят судьбы действующего главкома и его возможного преемника. Отсюда и решение. Решение о сдаче в плен Зеленский не примет никогда. Значит, эту группировку будут уничтожать. Не нужно предпринимать со стороны российских сил штурмовые операции — достаточно держать под контролем логистические маршруты. И сопротивление закончится. У них уже сейчас нет вариантов, кроме одного — сдаваться в плен.