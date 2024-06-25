Крым уже переживал разного рода блокады со стороны Украины и обеспечил себе достаточную военную мощь, чтобы отразить агрессию. Депутат Михаил Шеремет заявил РИА «Новости» , что очередной план отрезать полуостров обречен на провал.

«Буданов, наверное, забыл, что Крым на протяжении более 10 последних лет пережил все виды блокад, которые существуют, когда такие как он неоднократно пытались уничтожить крымчан», — сказал он.

Парламентарий припомнил руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, который пообещал задействовать американские ракеты для ударов по Крымскому мосту, поговорку: «Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать». В Крыму, по словам Шеремета, создали военную группировку, достаточную для уничтожения удаленных командных пунктов противника и отражения агрессии.

Глава украинской разведки заявил в интервью Philadelphia Inquirer, что главная цель военных — отрезать Крым по суше и морю. Он заявил, что с этой целью применят ракеты ATACMS большой дальности.