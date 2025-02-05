Мытищинская библиотека будет проводить праздники для людей с ОВЗ

Один из первых мастер-классов прошел в мастерской для людей с ограниченными возможностями. Такие мероприятия станут частью патриотического и инклюзивного проекта «Незабываемое».

Мытищинская библиотека № 1 объединила усилия с фондом «Единение», который помогает адаптироваться и социализироваться людям с ментальными нарушениями. «Праздники без границ» будут проводиться именно для таких гостей. Творческие занятия помогут им научиться жить в обществе и чувствоваться себя его полноценной частью.

Фонд подарил библиотеке пять новых станков для проведения инклюзивных мастер-классов по ткачеству, а также гипсовые заготовки и книги с советами, как помочь детям, прибывшим из зоны специальной военной операции.

Проект #ДобрыеПраздники_БезГраниц вошел в топ-1000 лучших проектов на «Добро. РФ». Именно на основе его образовалось новое направление #НЕZАБЫВАЕМОЕ.