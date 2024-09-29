«Мы встретимся». Пенсионерка из ДНР нашла сына спустя 10 лет разлуки

Shot: пенсионерка из ДНР связалась с сыном, считающим ее погибшей с 2014 года

Пенсионерка из ДНР связалась с сыном, который 10 лет считал ее погибшей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пожилая женщина жила в Красногоровке до 2014 года, но после начала боевых действий ее с мужем вывезли на подконтрольную Украине территорию, поселив в Новогродовке. Пожилые люди лишились дома и потеряли связь с близкими. Их сын считал отца и мать погибшими.

В сентябре российские военные освободили от ВСУ Новогродовку. Волонтеры Народного фронта узнали историю пожилой женщины и нашли контакты ее сына, который сейчас живет в Краснодаре. Мать смогла с ним созвониться.

«Сынок, я к тебе обращаюсь — не переживай, мы не погибли, все у нас хорошо. Немного руку поломала, подлечимся, и мы с тобой встретимся», — сказала она.

Сейчас пенсионерка находится в пункте временного размещения в городе Ясиноватая и ждет, когда сможет вернуться в родную Красногоровку и встретиться с сыном.

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